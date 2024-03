Borrell diz que a fome está a ser usada como "arma de guerra" em Gaza

Josep Borrell afirma que a crise humanitária que se vive em Gaza é resultado da falta de rotas terrestres viáveis para a entrada de ajuda humanitária, acusando Israel de estar a usar a fome “como arma de guerra”, disse Josep Borrell, dirigindo-se ao Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, na terça-feira.“Estamos agora diante de uma população que luta pela sua própria sobrevivência”, acrescentou Borrell, garantindo que a União Europeia está a “trabalhar tanto quanto pode” para que a ajuda humanitária chegue a Gaza.Sem nenhuma trégua no horizonte e com a entrada de ajuda terrestre condicionada pelas forças israelitas, a comunidade internacional está a optar por rotas alternativas para entregar ajuda naquela região, em guerra há cinco meses.

Aumentam os esforços para enviar ajuda a Gaza

Este barco da ONG espanhola Open Arms deverá chegar a Gaza dentro de dois a três dias.

Quatro barcos do exército norte-americano também saíram na terça-feira dos Estados Unidos com cerca de uma centena de soldados e o equipamento necessário para a construção de um cais em Gaza para o transporte de ajuda humanitária. A viagem deverá durar cerca de 30 dias e a instalação estará pronta “dentro de 60 dias”, segundo as autoridades norte-americanas.Mas a ONU insiste que os envios por via marítima e aérea não podem substituir o transporte terrestre, que é mais rápido e eficaz.“Quando estudamos rotas alternativas para entregar ajuda, por via marítima ou aérea, devemos lembrar-nos que temos de o fazer porque a habitual rota terrestre está fechada”, disse Josep Borrell.

Israel lança “projeto piloto” para levar ajuda ao norte de Gaza

Sem mencionar este projeto, o PAM tinha indicado anteriormente que, pela primeira vez desde 20 de fevereiro, uma das suas caravanas tinha chegado à cidade de Gaza."Com a população do norte de Gaza à beira da fome, precisamos que a ajuda chegue diariamente e dos pontos de entrada diretamente para o norte de Gaza", escreveu o PAM na rede social X.Apesar da crescente pressão internacional, o primeiro-ministro israelita está determinado a continuar a sua ofensiva contra o Hamas.– a cidade no sul de Gaza que é agora abrigo de 1,5 milhões de palestinianos que fugiram do norte do enclave.

“Terminaremos o trabalho em Rafah e ao mesmo tempo permitiremos que a população civil saia do perigo”, asseverou.