Borrell diz que extensão de trégua é "objetivo que parece acessível"

"Este é um objetivo que parece acessível, que responde a uma exigência prioritária de evitar mais mortos e que é reivindicada pela opinião pública mundial, incluindo a israelita", disse Borrell, na conferência de imprensa final da reunião de hoje, em Barcelona, da União pelo Mediterrâneo (UpM), onde estiveram representados 43 países europeus e árabes, além da UE.

O alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança realçou que depois dos "ataques e do massacre" do grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro e da resposta militar de Israel, com o bloqueio e "bombardeamentos massivos" da Faixa de Gaza, se gerou uma "gravíssima crise humanitária" naquele enclave palestiniano.

"Perante esta situação, a primeira coisa a fazer é tentar que a trégua decretada há alguns dias continue", disse Borrell, acrescentando que o prolongamento desta pausa na guerra, cujo prazo inicial termina hoje, permitiria libertar todos os reféns israelitas que estão com o Hamas, trabalhar num cessar-fogo e abrir caminho a uma "solução política".

Josep Borrell disse que o conflito no Médio Oriente, entre israelitas e palestinianos, não terá solução militar e Israel só terá paz e segurança se os dois povos tiverem dois Estados mutuamente reconhecidos e assim partilharem a terra que ambos disputam há décadas.