Borrell participa em reunião do Conselho de Cooperação do Golfo

"Temos muitos desafios comuns que exigem uma cooperação estreita, incluindo as trágicas consequências do ataque do Hamas contra Israel. Precisamos de continuar a trabalhar juntos pela paz", disse Borrell através da sua conta X (anterior Twitter), sobre a sua participação no encontro, que tem início na segunda-feira em Omã.

O Conselho de Cooperação do Golfo é uma organização regional composta por Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, países que, já há algum tempo, têm feito maiores ou menores esforços de aproximação a Israel ou mesmo de normalização das relações, como o Bahrein ou o Kuwait, por exemplo.

Forças ligadas ao Hamas, como o movimento libanês Hezbollah, interpretaram a grande ofensiva palestiniana de sábado como um alerta para países como a Arábia Saudita - que está em processo de reaproximação a Israel através dos EUA -, rejeitarem quaisquer laços com o Governo israelita e abracem plenamente a causa palestiniana.

Outros países, como o Qatar, responsabilizaram mesmo diretamente o Estado judeu por uma escalada de violência, como a registada nos últimos meses na Cisjordânia, que finalmente levou ao ataque de sábado.