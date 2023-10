Borrell pede pausa e diz que situação em Gaza viola direito internacional

"É necessária urgentemente uma pausa nas hostilidades para permitir o acesso humanitário", escreveu Borrell na sua conta na rede social X (ex-Twitter), citado pela agência Efe.

O responsável europeu acrescentou que Gaza vive "um completo `apagão` e isolamento, enquanto continuam os intensos bombardeamentos" de Israel.

"A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Médio Oriente adverte sobre a desesperada situação dos habitantes de Gaza, sem eletricidade, alimentos e água. Morreram demasiados civis, incluindo crianças. Isto vai contra o direito internacional humanitário", declarou o chefe da diplomacia da UE.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law.