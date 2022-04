Bósnia e Ucrânia. Duas guerras com semelhanças

Completam-se esta terça-feira 30 anos do início da guerra na Bósnia. O coronel reformado do Exército Luís Eduardo Saraiva foi observador das Nações Unidas no conflito dos Balcãs. O especialista vê semelhanças com o que agora acontece na Ucrânia.