Boston. Novo monumento dedicado a Martin Luther King gera polémica

"The Embrace" é o novo memorial dedicado de Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King. Foi inspirada por uma foto do casal a abraçar-se momentos depois que King ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1964. Foi inaugurado há dois dias, no Dia de Martin Luther King e rapidamente foi envolto em críticas.