Branda em Monção vai ter plano de salvaguarda de Santo dentro de sete meses

Uma branda ou inverneira é constituída por cardenhas, construções rudimentares feitas em granito e xisto que formam um conjunto ímpar não só pela sua tipicidade, como também por serem de fácil acesso.

As cardenhas eram os abrigos dos brandeiros, pastores e agricultores que cumpriam a chamada transumância. Permaneciam naquelas casas rústicas de abril a setembro, para retirar partido de melhores pastos. Regressavam à aldeia quando as chuvas e ventos agrestes prenunciavam o fim de mais um ciclo.

A branda de Santo António de Vale de Poldros, situada na aldeia de Riba de Mouro, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, está localizada a cerca de 1.200 metros de altitude, na serra da Peneda, à entrada do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).

Em comunicado, hoje, a Câmara de Monção explicou que o plano de salvaguarda a elaborar para aquela área, irá "obedecer a nove etapas de desenvolvimento nos próximos sete meses, e pretende preservar os valores patrimoniais e culturais daquela área, maximizando as sinergias e potencialidades e minimizando os impactos negativos".

O documento, cuja elaboração foi aprovada na última reunião descentralizada do executivo de maioria social-democrata, realizada na freguesia de Parada, "preconiza a conservação e valorização de todos os edifícios e espaços públicos, visando a preservação da área intervencionada".

O documento visa ainda "definir as condicionantes formais e funcionais dos futuros projetos urbanísticos naquela zona protegida, cuja extensão abrange 16 hectares".

"Santo António de Vale de Poldros é um espaço de memória com enorme potencial cultural e turístico. O plano de pormenor vai criar um conjunto de regras precisas, cujo objetivo incide na preservação e valorização deste habitat natural com uma beleza estonteante", afirmou o presidente da Câmara, António Barbosa, citado naquela nota.

Segundo o autarca social-democrata, "nos últimos anos, o local tem conhecido algumas intervenções ao nível dos caminhos e sinalética".

Com o novo documento, "estarão criadas as condições para prevenir eventuais impactos negativos e projetar uma estratégia equilibrada e sustentada", reforçou.

A branda de Santo António de Vale de Poldros, está "ergue-se sobranceira ao rio Vez, proporcionando fantásticas panorâmicas sobre toda a região".

Além da sua importância do conjunto arquitetónico o património cultural e social é outra das apostas do plano de salvaguarda daquela zona que "desempenha um papel relevante como motor de desenvolvimento económico e turístico".

Em Vale do Poldros, lugar de Riba de Mouro, venera-se, em meados de junho, o Santo António. Nesta data, centenas de peregrinos sobem às brandas para venerar o padroeiro.

Além da componente religiosa, o programa da romaria incluiu encontro de tocadores de concertina, encontro de rusgas, corridas de cavalos entre outros números.

A festividade é muito participada pela população local e dos concelhos vizinhos de Melgaço e Arcos de Valdevez. Os "habitantes mais antigos de Riba de Mouro contam que, noutros tempos, quem não arranjasse namorado/a na festa, ficaria sem namorar durante todo o verão".