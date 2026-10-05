Brasil. Abstenção na primeira volta atinge 21,08% dos eleitores registados

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, com 99,95% dos votos apurados, foram contabilizados cerca de 125 milhões de votos (125.210.636) em 499.248 mesas de voto, o que representa uma abstenção de 33.441.825 eleitores, ou seja, 21,08% do recenseamento eleitoral.

Nas eleições realizadas em outubro de 2022, a participação atingiu 79,05%, apenas uma décima a mais do que os resultados atuais, com um total de pouco mais de 123 milhões e meio de votos expressos e uma abstenção de 20,95%.

Por outro lado, no domingo foram contabilizados pouco mais de dois milhões (2.299.989) de votos em branco, o que representa 1,84% do total; e pouco mais de três milhões e meio (3.671.970) de votos nulos, o que representa 2,93% da contagem global.

No caso dos votos em branco, verificou-se um aumento de 0,25 pontos percentuais em relação a 2022, ano em que se registou 1,59%; e os votos nulos cresceram apenas 0,11 pontos percentuais em relação aos 2,82% alcançados nessa altura.