Brasil adere à Aliança Internacional de Memória do Holocausto

", informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.Ainda de acordo com o executivo,, orgulha-se de ter acolhido famílias que fugiram dos horrores do Holocausto.No comunicado, o ministério também mencionou o legado de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa e do embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, membros do Serviço Exterior Brasileiro designados com o título "Justo entre as Nações" pelo Memorial do Holocausto em Israel "Yad Vashem", em reconhecimento dos seus esforços para salvar centenas de judeus da perseguição dos nazis.A adesão à Aliança foi firmada na data do 83.º aniversário do "pogrom" nazi de 1938, um violento ataque que ficou conhecido como "", e que "", concluiu o governo brasileiro.





Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938 foram incendiadas centenas de sinagogas na Alemanha. Cemitérios judaicos foram profanados e mais de 7.500 lojas e habitações de judeus foram saqueadas e incendiadas.



A deportação imediata foi o destino de 30 a 35 mil judeus.



A "Noite de Cristal" marcou o início de um dos episódios mais sombrios da história da humanidade: o Holocausto.



Em memória desta violenta noite, assinala-se a 9 de novembro o Dia Internacional Contra o Fascismo e o Antissemitismo.