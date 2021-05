Brasil adere a cabo de fibra ótica que ligará América do Sul a Oceânia e Ásia

Em causa está um cabo submarino de 14.800 quilómetros, que fortalecerá a internet no país.



A adesão formal do Brasil ao chamado projeto "Humboldt", uma iniciativa do governo do Chile, foi anunciada num comunicado conjunto dos ministérios das Relações Exteriores e das Comunicações brasileiros.



O maior país da América do Sul junta-se assim a um projeto que já conta com a participação da Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia, e cuja execução e operação serão concedidas por 25 anos a um consórcio público-privado.



"O cabo, que contará com sistema de oito fibras óticas e terá capacidade inicial de transmissão de dados de até 400 Gbps (gigabytes por segundo), conectará Valparaíso (Chile) a Sydney (Austrália), passando por Auckland (Nova Zelândia), num total de 14.810 quilómetros de extensão", explica o comunicado.



Já a conexão da Austrália com a Ásia é feita por cinco cabos já implantados e em funcionamento.



Nos próximos meses, equipas técnicas dos países envolvidos aprofundarão as discussões sobre as "modalidades financeiras" e "técnicas da participação do Brasil neste projeto de longo prazo", acrescentaram os Ministérios.



O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, afirmou que a iniciativa permitirá acelerar a interconexão e digitalização das economias de todos os países sul-americanos.



O projeto também completará a conexão por fibra ótica do Brasil com outros países sul-americanos. Atualmente, Argentina, Brasil e Chile respondem por 80% do tráfego de internet na América do Sul.



A iniciativa junta-se a outras já em andamento para interligar o Brasil com o resto do mundo, como o cabo submarino EllaLink, que ligará o nordeste brasileiro aos países europeus.