Brasil. Agressor de Bolsonaro disse que agiu a mando de Deus

RTP07 Set, 2018, 11:41 / atualizado em 07 Set, 2018, 13:36 | Mundo

Adelio Bispo de Oliveira “saiu de casa com uma faca envolvida num pano” e dirigiu-se a uma ação de campanha do candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal. Eram 15h em Juiz de Fora (19h em Lisboa), a 200 quilómetros a Norte do Rio de Janeiro, no Brasil.





As imagens, captadas através de telemóvel, mostram que Bolsonaro estava a ser levado em ombros pelos apoiantes, que saudava de braços no ar, quando foi esfaqueado no abdómen.







Família admite que Adelio sofre de "algum distúrbio"

Adelio Bispo de Oliveira fez 40 anos em maio, é solteiro e natural de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais. Vive há pouco tempo em Juiz de Fora, no mesmo Estado.







De acordo com o advogado está à procura de trabalho, fazendo serviços de empregado de mesa, mas a polícia militar de Minas Gerais refere que é licenciado em Pedagogia. Já o jornal O Estadão refere que Adelio era servente de pedreiro.

Adelio foi detido momentos após o ataque e já depois de ter sido agredido pela multidão.“Disse-nos que tinha sido motivado por questões pessoais, que nós não conseguimos compreender”, porque “em alguns momentos dizia ter agido a mando de Deus”, refere o relatório da polícia militar de Minas Gerais.O porta-voz da polícia militar de Minas Gerais afirmou que a polícia está a tentar determinar se o atacante agiu por razões políticas ou se a agressão resulta de problemas psicológicos.A agressão teve “motivações religiosas, de cunho político e também com relação ao preconceito que Bolsonaro sempre revela quando fala de raça, religião e de mulher”, afirmou o advogado de defesa, Pedro Augusto Lima Possa, à TV Globo.Em depoimento, Adelio afirmou que saiu de casa com a intenção de atacar Bolsonaro, mas o advogado sublinha que o homem não “intenção de matar, só de lesionar”.O perfil de Facebook contém críticas a vários políticos brasileiros e publicações de defesa da esquerda, bem como do presidente da Venezuela Nicolás Maduro.O antigo capitão do exército é um admirador da ditadura militar (1964-85) e apoiante da liberalização do porte de armas para lutar contra a criminalidade. Considerado "um herói" pelos apoiantes e "um perigo à democracia" pelos críticos, Bolsonaro tem colecionado polémicas. Foi condenado por injúria e apologia ao crime de violação após ofensa a uma deputada.De acordo com uma sondagem divulgada esta quinta-feira, Bolsonaro lidera com 22 por cento das intenções de voto.Em declarações à agência France-Presse, o analista Thiago Vidal admite que o atentado “pode redefinir o processo eleitoral”, devendo Bolsonaro “beneficiar” do ataque nas eleições de 7 de outubro.É distante da família, que o descreve como “muito religioso” e sofrendo de “algum distúrbio”. Uma sobrinha contou ao jornalque o tio mudou de comportamento nos últimos três anos e já teve um episódio de “surto”, no qual ficou dias fechado no quarto a dizer palavras sem nexo.Em 2013, foi acusado de crime de lesão corporal, num episódio que envolveu a cobrança de uma dívida.Entre 2007 e 2014, foi militante do Partido Socialismo e Liberdade, que já repudiou o ataque contra Bolsonaro. Participou em manifestações anti-corrupção em Minas Gerais e em Brasília.A 5 de Julho deste ano, deslocou-se a uma escola de tiro, onde fez uma sessão sob a supervisão de um instrutor. Os dois filhos de Jair Bolsonaro são frequentadores assíduos da escola.