Brasil. Antigo deputado Roberto Jefferson foi preso pela polícia

Os episódios de violência têm-se multiplicado nestes dias que antecedem a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil. Um ex-deputado, antigo aliado político de Bolsonaro, recebeu ordem de prisão, mas disparou sobre a polícia que tentou detê-lo e um repórter da Globo que estava no local foi agredido por apoiantes do atual presidente.