Brasil anuncia envio de missão humanitária para o Haiti

A missão, que foi decidida em 18 de agosto, "contará com a participação de uma aeronave de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, prevista para partir em direção a Porto Príncipe no próximo fim de semana, com o propósito de levar pessoal e material de apoio à emergência humanitária", explicou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em comunicado.



Ainda de acordo com o executivo, a missão deverá contar com equipas de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas, além de contar com "kits" de medicamentos e consumíveis estratégicos para assistência farmacêutica de emergência, doados pelo Ministério da Saúde.



Em causa está uma ação interministerial envolvendo os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores, da Saúde e do Desenvolvimento Regional, definida no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Cooperação Humanitária Internacional.



O governo brasileiro salientou ainda que a configuração da missão poderá ser ajustada em função das necessidades e dos entendimentos que estão a ser mantidos com o executivo haitiano.



O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter que abalou no sábado o Haiti fez 2.189 mortos e 12.268 feridos, segundo um novo balanço da proteção civil haitiana, que aponta ainda que há pelo menos 332 pessoas desaparecidas.