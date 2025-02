Brasil anuncia vacina contra dengue em dose única de produção local em 2026

Num evento realizado no Palácio do Planalto, foi afirmado que a expectativa do Brasil é produzir 60 milhões de doses anuais do imunizante contra a dengue, com possibilidade de ampliação conforme a procura e a capacidade produtiva, numa parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics, que conta com financiamento público e privado.

De acordo com o Governo brasileiro, a vacina serve para os quatro sorotipos da dengue e mostrou eficácia de 79,6% a 89,2% contra a doença.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do país sul-americano, está a analisar o pedido de registo do medicamento desde o fim do ano passado.

No início deste mês, o órgão pediu esclarecimentos e mais dados ao Instituto Butantan.

Após a aprovação, o imunizante será integrado no Programa Nacional de Imunizações do Brasil.

A ministra da Saúde brasileira, Nísia Trindade, anunciou, na mesma cerimónia, planos para reforçar parcerias para assegurar acesso a insulinas e a vacinas contra a gripe aviária e contra o Vírus Sincicial Respiratório.