Brasil aprova leilão para compra de emergência de energia elétrica

O concurso será realizado no próximo dia 25 de outubro após ter recebido o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor.



A entidade destacou que o leilão, que comprará energia de fontes eólica, solar e termoelétrica, faz parte das medidas promovidas pelas autoridades do país para "enfrentar a atual situação de escassez hídrica, a maior em 91 anos".



A energia elétrica contratada será para o período compreendido entre maio de 2022 e dezembro de 2025, e atenderá as regiões sudeste, centro-oeste e sul do país, as mais afetadas pela seca e onde se concentra mais da metade da população brasileira.



A alarmante falta de chuvas levou os reservatórios dessas regiões aos níveis mais baixos dos últimos anos.



Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as barragens que alimentam as hidroelétricas das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, onde é produzida grande parte da energia do país, estão atualmente com 16,6% de sua capacidade.



Abaixo de 10%, a geração de energia começa a ficar comprometida.



A Aneel informou ainda que este leilão será realizado através de um "procedimento competitivo simplificado", mediante o qual os órgãos responsáveis deverão "reduzir prazos" e "simplificar requisitos - quando possível - ", com o objetivo de viabilizar a sua celebração.