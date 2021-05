Brasil aprova projeto que revoga lei do período da ditadura

"Os deputados fizeram história na mudança de um conceito antigo que precisava de ser revisto sobre todas as normas dos estados e do Estado Democrático de Direito. Parabéns a esta casa parlamentar", afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.



A relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho, declarou que o texto aprovado pelo plenário pode não ser o ideal, mas frisou tratar-se de um avanço.



"Mais do que retirar uma lei que não se coaduna com o nosso sistema jurídico e político é trazer uma lei que cumpre o dever que nos foi dado pelo legislador constituinte originário de termos uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito", advogou a relatora.



A Lei de Segurança Nacional tem sido bastante usada nos últimos dois anos, após a chegada ao poder do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019.



A Polícia Federal brasileira abriu, pelo menos, 77 inquéritos com base nessa lei em 2019 e 2020, número que supera o valor registado nos quatro anos anteriores, quando a corporação disse ter instaurado 44 inquéritos.



A norma tem sido utilizada pelo Ministério da Justiça brasileiro contra críticos de Bolsonaro.



Para o deputado Marcelo Freixo, a atual legislação tem sido usada para perseguir políticos e ativistas. Na avaliação do parlamentar, a Lei de Segurança Nacional era a estrutura legal da ditadura militar.



Além de revogar a Lei de Segurança Nacional, o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e que segue agora para avaliação do Senado, define ainda crimes contra o Estado Democrático de Direito.