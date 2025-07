Brasil atento às alterações à lei de estrangeiros lembra estatuto especial dos portugueses

"O Governo brasileiro acompanha com atenção as mudanças normativas empreendidas por Portugal na área migratória", já que "Portugal abriga a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior", disse à Lusa, numa resposta por escrito, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, Secretário de África e de Oriente Médio do Ministério de Relações Exteriores, que chefia a delegação brasileira na XV Cimeira da CPLP que decorre sexta-feira na capital da Guiné-Bissau.

O diplomata frisou que "quaisquer medidas que possam impactar a mobilidade ou a regularização migratória de nacionais brasileiros naquele país são acompanhadas com especial atenção", e que o país "buscará maiores informações sobre as propostas", reiterando "a expectativa de que eventuais alterações preservem os direitos dos imigrantes".

Até pelo "`status` privilegiado de que gozam os cidadãos portugueses no Brasil", razão pela qual a diplomacia brasileira vai realizar um nova reunião da Subcomissão Bilateral de Assuntos Consulares e de Circulação de Pessoas com Portugal em Brasília, afirmou.

"[Nesta ocasião] será debatida a implementação de iniciativas em prol do bem-estar de nossas comunidades expatriadas", disse o embaixador, recordando que, no âmbito do Acordo sobre a Mobilidade CPLP, "o Brasil tem buscado dar plena implementação ao acordo".

"O Brasil reforça, assim, seu compromisso com o aprofundamento dos laços que unem os povos de língua portuguesa", concluiu.