Brasil atingiu a barreira de 300 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia

O número reflete as dificuldades vividas no país, para conter o avanço do vírus. E a situação ainda pode piorar. O Brasil tem registado cerca de três mil mortes diárias, mas, de acordo com um estudo, pode vir a atingir cinco mil vítimas mortais por dia, no final de abril, início de maio. É a previsão feita pela Universidade Federal Fluminense.