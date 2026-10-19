Brasil. Aulas suspensas em Manaus devido ao fumo das queimadas na Amazónia

As aulas em toda a rede pública de ensino em Manaus, no estado brasileiro do Amazonas, foram suspensas devido ao fumo das queimadas e baixa qualidade do ar, informaram as autoridades locais.



A qualidade do ar em Manaus hoje apresenta níveis “ruim” e “moderada”, segundo dados do Sistema Eletrónico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), consultados pela Lusa.



As medidas adotadas pelas autoridades locais estão relacionadas com o fumo que cobre o território há mais de 10 dias, devido às queimadas na floresta Amazónica no Estado, localizado na região Norte do Brasil.



Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 559 pessoas foram atendidas na rede estadual de saúde em Manaus entre 01 e 17 de outubro.



Num dos dias, a exemplo do último sábado, informou o órgão, a concentração de partículas finas de poluição chegou a atingir 59,2 vezes o valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



No domingo, o Governo brasileiro anunciou reforço das operações de combate às queimadas, passando de seis para 11 o número de aeronaves mobilizadas das Forças Armadas, sendo que algumas estão equipadas com caixas com capacidade para transportar mil litros de água.



Na semana passada, as operações aéreas acumularam mais de 300 horas de voo e lançaram aproximadamente 800 mil litros de água na região, segundo informou o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).



Uma nova estrutura de comando das Forças Armadas, com Exército, Marinha e Aeronáutica, também foi montada para coordenar operações e dar “mais agilidade às decisões e à execução das medidas de enfrentamento aos incêndios”.



Já o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis também informou que ampliará para 450 o número de elementos para combater os incêndios nas áreas de floresta e de mata.



Além das ações de combate direto aos incêndios, as autoridades brasileiras mobilizam os órgãos de segurança para apurar eventuais práticas criminosas relacionadas com os incêndios, a exemplo da Polícia Federal, que mantém três inquéritos em andamento.



A previsão ainda do Governo brasileiro é que uma base da Força Nacional do Sistema Único de Saúde seja instalada em Manaus, na terça-feira, para ampliar a capacidade de resposta junto da população.