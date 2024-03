Brasil bate recorde anual de dengue em dois meses e meio

No total, de acordo com o mais recente boletim do Ministério da Saúde brasileiro, divulgado hoje, foram registados 1.889.206 casos prováveis, 561 mortes e 1.020 mortes em investigação.

O recorde anterior de casos prováveis anuais com 1.688.688 foi em 2015.

Na primeira década dos anos 2000, o Brasil registou uma média de pouco mais de 400 mil casos por ano, mas no período de 2011 a 2023 esse número subiu para mais de um milhão.

O Brasil já tinha ultrapassado o total de 2023 na semana passada.

Especialistas responsabilizam os efeitos do fenómeno meteorológico El Niño e das altas temperaturas pelo aumento das infeções.

Este fim de semana, os estados sulista do Paraná e Rio Grande do Sul, juntaram-se aos estados do Acre, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal, que já decretaram situação de emergência.

Em fevereiro, o Brasil tornou-se o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue através do sistema público de saúde, embora o baixo número de doses disponíveis esteja a limitar a sua aplicação.