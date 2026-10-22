Brasil. Bispos pedem respeito pelo resultado e Presidente a defender a Constituição

"O Brasil, como país soberano, necessita de trabalho digno, alimentação, moradia, saúde, educação e segurança de qualidade. Precisa cuidar do meio ambiente, garantir os direitos humanos e promover a paz", escreveu, em comunicado, a CNBB, esperando que os eleitos assumam esses compromissos com determinação.

"Reafirmamos a importância da defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e do respeito aos resultados legítimos das urnas, expressão da liberdade de escolher os que governam. Encorajamos a participação consciente de todos neste segundo turno das eleições", frisou.

A CNBB entrou no centro da discussão política e da campanha depois do candidato de direita, Flávio Bolsonaro (evangélico), ter acusado, sem apresentar provas, membros da entidade de ajudarem a espalhar a notícia falsa de que pretendia retirar o título de padroeira do Brasil a Nossa Senhora Aparecida.

Flávio Bolsonaro acusou o Partido dos Trabalhadores (PT, do Presidente e candidato à reeleição, Lula da Silva), de divulgar a notícia falsa de que pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil, afirmando: "O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa `fake news`. Conseguiu com ajuda de gente dentro da CNBB."

"A mentira não se combate com outra mentira", respondeu a CNBB.

O Brasil continua a ser o país com maior número de católicos no mundo, mas a proporção de fiéis tem vindo a diminuir. Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Brasil, cerca de 100,2 milhões de pessoas com 10 ou mais anos declararam-se católicas, representando 56,7% da população brasileira.

Em 2010 eram 65,1% da população.

Já os evangélicos passaram de 21,6% para 26,9% no mesmo período, totalizando 47,4 milhões de pessoas.

No comunicado hoje divulgado, a CNBB termina com um desejo: "que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, interceda por nós e ajude-nos a vencer a indiferença e a construir uma convivência fundada na verdade, na fraternidade e na paz".