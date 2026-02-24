Brasil. Cheias em Juiz de Fora fazem 22 mortos





O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres estão envolvidos no socorro. O tenente Henrique Barcellos, dos bombeiros de Juiz de Fora, assinalou o registo de mais de 40 chamadas devido ao bloqueio de vias e casas atingidas.





O Estado de Minas Gerais decretou estado de calamidade e luto estadual de três dias pelas mortes, com as cheias a atingir outras cidades do Estado, como Ubá, em que morreram quatro pessoas.

As fortes chuvas em Juiz de Fora, no Brasil, causaram, até ao momento, 22 mortos e 45 desaparecidos. Também há registo de 440 desalojados, tendo as chuvas começado a cair na segunda-feira e provocado deslizamento de terras e queda de habitações. Além disso, o Rio Paraibuna transbordou pela primeira vez em 40 anos.De acordo com a prefeitura de Juiz de Fora, este mês é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, tendo sido registado, até ao momento, 584 milímetros de precipitações, mais de 242 por cento do esperado para este mês e muito superior aos 456,1 milímetros recorde registados em 1988.Numa das zonas da cidade, foram registados pelo menos 20 casos de soterramento, segundo a perfeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão.“Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, declarou Salomão num vídeo publicado nas redes sociais, que pediu para que as pessoas se mantenham dentro de casa.Os elementos das forças de segurança contam com ajuda de cães para procurar os desaparecidos e os órgãos locais já ordenaram o encerramento de escolas, tendo três delas sido escolhidas para acolher desalojados.