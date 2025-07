Brasil, China e Rússia reforçam diálogo financeiro antes da cimeira dos BRICS

Fernando Haddad recebeu o ministro das Finanças da China, Lan Fo'an, com quem acordou a assinatura de um memorando para "reforçar o diálogo e a cooperação financeira nos planos bilateral e multilateral", segundo uma nota divulgada pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco de fomento do bloco de economias emergentes BRICS, que tem sede em Xangai, a "capital" financeira da China.

Ambos reafirmaram ainda o compromisso do Brasil - que este ano acolhe a Cimeira Mundial do Clima (COP30) - e da China com o combate às alterações climáticas, manifestando apoio às discussões em curso para a criação de um fundo destinado à preservação das florestas tropicais.

Haddad reuniu-se também com o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, com quem discutiu "o estado da economia global e os avanços do grupo BRICS", que integra Brasil, China, Rússia e outras grandes economias do chamado Sul Global.

Os dois responsáveis coincidiram na "necessidade de explorar oportunidades de cooperação bilateral e multilateral e trocar experiências e boas práticas".

Nesse âmbito, assinaram um memorando de entendimento "para o estabelecimento de um diálogo económico e financeiro, a nível técnico, entre os dois países", semelhante aos que o Brasil mantém "com outros parceiros relevantes".

O Brasil detém este ano a presidência rotativa dos BRICS.

O BRICS é um fórum de cooperação diplomática e económica, que tem como membros plenos o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irão e Indonésia, além da Arábia Saudita, cuja adesão ainda não foi formalizada.