Brasil. Continuam os protestos contra o resultado das eleições presidenciais

A polícia tem recorrido a canhões de água e gás lacrimogéneo para afastar os manifestantes.





Há estradas cortadas em vários pontos do país com os apoiantes de Bolsonaro a defenderem, Joana Carvalho Reis, uma intervenção militar no país.



Os bloqueios estão a causar problemas no país, depois de Lula da Silva ter vencido as eleições de domingo, contra Jair Bolsonaro.