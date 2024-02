Brasil convoca embaixador israelita e manda regressar diplomata brasileiro em Telavive

"Diante da gravidade das declarações desta manhã do Governo de Israel, o Ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelita Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty" no Rio de Janeiro, indicou a diplomacia brasileira.

A acrescentar, Mauro Vieira "chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã".