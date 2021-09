Brasil e Argentina abordam "modernização" do Mercosul

Carlos França aproveitou um telefonema que fez a Cafiero para o felicitar pela nova nomeação como ministro argentino para abordar o tema da "modernização" do bloco económico que os dois países compartilham com o Paraguai e o Uruguai, informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil na rede social Twitter.



"O ministro Carlos França manteve uma conversa telefónica com o novo ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero. Ao felicitá-lo pela assunção do cargo, manifestou a disposição de trabalhar em prol dos projetos de interesse comum", indicou a tutela.



Por sua vez, Cafiero afirmou que falou com Carlos França sobre "o potencial de coordenação entre os dois países em matérias de infraestrutura".



"Para a Argentina, preservar a unidade regional é uma política de Estado", acrescentou o governante argentino no Twitter.



A conversa entre os chefes diplomáticos das duas maiores potências do Mercosul aconteceu um dia após o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, ter afirmado que o bloco económico necessita de ser "modernizado" e advertiu que se algum dos seus membros se sentir "incomodado" com isso, que "se retire".



A modernização a que o ministro aludiu passa por uma possível redução da tarifa externa comum (TEC) do Mercosul e por permitir aos estados-membros negociar acordos com outros países ou plataformas de integração de forma individual e não conjunta, como até agora impõe o regulamento interno do bloco.



Ambas as propostas são fortemente defendidas pelo Brasil e Uruguai, enquanto o Paraguai as apoia parcialmente e a Argentina se opõe de forma frontal.