Brasil e Nigéria assinam acordo de cooperação agrícola

O acordo é uma iniciativa do governo nigeriano e prevê o envio de maquinaria brasileira para "impulsionar a segurança alimentar", de acordo com um comunicado das autoridades do país sul-americano.

O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que está em visita oficial à Nigéria, afirmou, em comunicado que se trata de um "passo histórico" que reforça a cooperação Sul-Sul.

O presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, escreveu nas redes sociais que este programa agrícola quer transformar a cadeia de valor do setor através, entre outros aspetos, da "transferência de tecnologia".

Além da agricultura, os dois países assinaram acordos para expandir a cooperação em equipamentos militares, bem como um memorando para combater o tráfico de drogas e o crime organizado, ainda de acordo com o Governo brasileiro.

Na ocasião, Alckmin reafirmou o convite para que as autoridades nigerianas participem da próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que se realiza em novembro na cidade de Belém.

A reunião bilateral ocorreu no âmbito do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria, o primeiro encontro em 12 anos entre os dois países, e será seguida esta quarta-feira por um fórum empresarial.

O Brasil exportou 978 milhões de dólares (841 milhões de euros) em mercadorias para o país africano em 2024, enquanto a Nigéria enviou 1,1 mil milhões de dólares (946 milhões de euros) em mercadorias para o mercado brasileiro.