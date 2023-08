Brasil e São Tomé e Príncipe assinam acordo de facilitação de investimentos

"Será muito importante para dar garantias, para que haja investimentos cruzados entre os dois países, ter mais companhias brasileiras, investimentos brasileiros aqui e também estimulará, sem dúvidas, o comércio entre os dois países e também uma participação de São Tomé e Príncipe em investimentos no Brasil", disse o ministro das Relações Exteriores do brasileiro, Mauro Vieira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Gareth Guadalupe, considerou que "embora seja um Estado emergente" o Brasil "é uma potência económica ao nível mundial", por isso o Governo são-tomense quer "investidores brasileiros a investirem em São Tomé e Príncipe".

Gareth Guadalupe destacou a posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe, que está localizado no Golfo da Guiné, como uma oportunidade para o empresariado brasileiro.

"Poderemos ter aqui investidores brasileiros que possam usar São Tomé e Príncipe como uma plataforma [...] para vários serviços que podem ser prestados ao nível da África", sublinhou o ministro, que ocupa a chefia da diplomacia são-tomense por acumulações de funções há menos de um mês, após demissão do anterior ministro dos Negócios Estrangeiros são-tomense, Alberto Pereira.

Os dois ministros assinaram ainda um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe.

Segundo o chefe da diplomacia brasileira, o memorando visa a formação e intercambio entre as duas instituições e estágios entre quadros dos dois países.

"É um instrumento importante. A Academia Diplomática Brasileira em dois anos completará 80 anos e com isso queremos estreitar a cooperação com São Tomé e Príncipe", sublinhou Mauro Vieira.

O ministro do Negócios Estrangeiros são-tomense sublinhou que a formação é um dos pontos importantes na Estratégia de Modernização da Administração Pública recentemente aprovada pelo executivo são-tomense, que conta com o apoio do Brasil.

"O Brasil, com a vasta experiência que tem em termos de diplomacia, naturalmente é algo que nos favorecerá, enquanto Estado que tem muito a aprender com a República Federativa do Brasil", disse Gareth Guadalupe.

A assinatura dos documentos aconteceu à margem da 14.ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que o Brasil se faz representar pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A CPLP, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, realiza hoje a 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".