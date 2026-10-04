Brasil. Eleições em país dividido dificilmente ficarão resolvidas na primeira volta

Brasil. Eleições em país dividido dificilmente ficarão resolvidas na primeira volta

Mais de 158 milhões de brasileiros foram chamados para escolher o próximo Presidente da República. As urnas estiveram abertas até às 21 horas, hora de Portugal continental.

RTP /

Foto: Diego Vara - Reuters

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Num país muito dividido, as sondagens apontam para uma segunda volta entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

A figura de Lula da Silva está ligada à história política contemporânea do Brasil, da ascensão do movimento operário à fundação do maior partido de esquerda da América Latina.

Nasceu no interior de Pernambuco numa família de agricultores. O seu percurso é marcado pelo sindicalismo e pelo carisma perante a população.

A esta eleição concorrem 12 candidatos, mas a principal luta acontece entre Lula da Silva e o filho de um antigo presidente.

A mais de 400 quilómetros de distância, no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro pediu aquilo a que chama de fim da era do atraso.

Flávio Bolsonaro é o rosto da continuidade do projeto político do pai na corrida ao Palácio do Planalto.

Aos 45 anos, o candidato do partido liberal está no topo das intenções de voto da comunidade evangélica, da qual faz parte.

Com mais de duas décadas de experiência política, já foi deputado estadual e senador do Rio de Janeiro.

Num país dividido entre a continuidade e a mudança, dificilmente a eleição ficará resolvida na primeira volta.

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