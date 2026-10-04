Brasil. Eleições em país dividido dificilmente ficarão resolvidas na primeira volta

Foto: Diego Vara - Reuters

Num país muito dividido, as sondagens apontam para uma segunda volta entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.



A figura de Lula da Silva está ligada à história política contemporânea do Brasil, da ascensão do movimento operário à fundação do maior partido de esquerda da América Latina.



Nasceu no interior de Pernambuco numa família de agricultores. O seu percurso é marcado pelo sindicalismo e pelo carisma perante a população.



A esta eleição concorrem 12 candidatos, mas a principal luta acontece entre Lula da Silva e o filho de um antigo presidente.



A mais de 400 quilómetros de distância, no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro pediu aquilo a que chama de fim da era do atraso.



Flávio Bolsonaro é o rosto da continuidade do projeto político do pai na corrida ao Palácio do Planalto.



Aos 45 anos, o candidato do partido liberal está no topo das intenções de voto da comunidade evangélica, da qual faz parte.



Com mais de duas décadas de experiência política, já foi deputado estadual e senador do Rio de Janeiro.



Num país dividido entre a continuidade e a mudança, dificilmente a eleição ficará resolvida na primeira volta.