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Brasil. Eleições em país dividido dificilmente ficarão resolvidas na primeira volta
Mais de 158 milhões de brasileiros foram chamados para escolher o próximo Presidente da República. As urnas estiveram abertas até às 21 horas, hora de Portugal continental.
Foto: Diego Vara - Reuters
A figura de Lula da Silva está ligada à história política contemporânea do Brasil, da ascensão do movimento operário à fundação do maior partido de esquerda da América Latina.
Nasceu no interior de Pernambuco numa família de agricultores. O seu percurso é marcado pelo sindicalismo e pelo carisma perante a população.
A esta eleição concorrem 12 candidatos, mas a principal luta acontece entre Lula da Silva e o filho de um antigo presidente.
A mais de 400 quilómetros de distância, no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro pediu aquilo a que chama de fim da era do atraso.
Flávio Bolsonaro é o rosto da continuidade do projeto político do pai na corrida ao Palácio do Planalto.
Aos 45 anos, o candidato do partido liberal está no topo das intenções de voto da comunidade evangélica, da qual faz parte.
Com mais de duas décadas de experiência política, já foi deputado estadual e senador do Rio de Janeiro.
Num país dividido entre a continuidade e a mudança, dificilmente a eleição ficará resolvida na primeira volta.