Simone Tebet e Ciro Gomes ainda não disseram quem vão apoiar, mas sabem que os seus apoiantes podem ser decisivos para a escolha do futuro presidente.





Com a curta diferença entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, de apenas cinco pontos, os candidatos vão agora lutar pelos oito milhões de eleitores que votaram em Tebet, do centro-direita, e Ciro Gomes, do centro-esquerda.