Brasil. Em 24 horas, 96 crianças são violadas

RTP11 Set, 2019, 15:33 | Mundo

Protesto de ONG contra violação e violência contra mulheres no Brasil | Reuters

Por cada hora que passa, quatro raparigas com menos de 13 anos são violadas no Brasil. Ao final de um dia, foram 96 as crianças vítimas de violação.





Segundo o novo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, registaram-se 66 mil violações – o valor mais elevado alguma vez registado – das quais 81,8% das vítimas são do sexo feminino, 50,9% negras e 53,8% com menos de 13 anos.





Atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo para o género feminino. Ao longo dos últimos anos, a violência contra a mulher tem aumentado exponencialmente.





No ano passado, registaram-se 1.206 vítimas de feminicídio – homicídio de uma mulher pelo facto de ser mulher – das quais 61% eram negras. Este tipo de homicídio, motivado pelo género da vítima, aumentou 4% de 2017 para 2018.





Em 88,8% dos feminicídio, o autor foi o companheiro ou ex-companheiro da vítima.







Só no ano passado, mais de 263 mil mulheres sofreram lesões corporais graves pelas mãos dos companheiros.