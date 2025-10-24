Brasil enaltece "papel de relevo no processo de consolidação democrática"

"O Governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do falecimento do ex-primeiro-ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão", escreveu, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores.

A diplomacia brasileira frisou que Francisco Pinto Balsemão foi uma "figura de destaque na história política portuguesa"

"Além de empresário e jornalista, Balsemão exerceu um papel de relevo no processo de consolidação democrática do seu país, ao exercer a chefia de Governo entre 1981 e 1983", sublinhou o Governo brasileiro, considerando que a sua atuação política foi marcada "pelo diálogo e pela busca de estabilidade política e económica, num momento definidor dos rumos de Portugal".

"Ao transmitir condolências aos familiares, amigos e colaboradores do ex-primeiro-ministro, o Governo brasileiro expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo portugueses", concluiu.

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante número um do PSD, do qual também foi presidente, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Francisco Pinto Balsemão presidia ao grupo de comunicação social Impresa, do qual fazem parte o Expresso, que criou ainda durante a ditadura, em 1973, e a SIC, primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata Partido Social Democrata (PSD).

Era membro do Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República.