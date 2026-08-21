Brasil envia 19 toneladas de arroz para vítimas de sismos na Colômbia

A carga seguiu num avião Força Aérea Brasileira, que partiu da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, com chegada a Pereira prevista para sexta-feira, informou o Governo brasileiro.

"O Brasil reitera sua solidariedade ao governo e ao povo colombianos diante do terremoto, bem como sua disposição de colaborar, conforme suas capacidades, com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência", destaca a nota do Palácio do Planalto.

Desde a semana passada, o país latino-americano contabiliza 314 mortos e 262 desaparecidos, segundo anunciou na quarta-feira o Presidente colombiano, Abelardo De La Espriella.

O abalo, de magnitude 7,4 na escala de Richter, o mais forte da última década, afetou 40.753 famílias, destruiu 12.584 habitações e causou danos em 74.873, entre outros prejuízos.

O sismo teve o seu epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, uma das províncias mais pobres do país, e os seus efeitos foram sentidos em 403 municípios, de 14 dos 32 departamentos colombianos, no centro e no sudoeste do país.