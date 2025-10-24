Brasil espera chegar à COP30 com novas metas de redução de mais de 100 países

Ana Toni reconheceu, durante uma conferência de imprensa com correspondentes estrangeiros, que há um "atraso" na apresentação das chamadas contribuições determinadas a nível nacional (NDC, na sigla em inglês) e que, até agora, apenas cerca de sessenta nações o fizeram.

Nesse sentido, declarou que a União Europeia, que tradicionalmente tem liderado as discussões, atrasou a divulgação porque as alterações climáticas tornaram-se um "assunto de disputa regional e nacional".

Ainda assim, apontou para promessas de novas metas e afirmou que o sistema estabelecido no Acordo de Paris há 10 anos "funciona".

"O sistema climático é sólido e consistente, ainda que, obviamente, esteja a passar por um momento difícil", indicou.

Embora tenha admitido que a decisão dos Estados Unidos de sair do Acordo de Paris gerou preocupação, Ana Toni mostrou-se satisfeita por os seus efeitos terem sido limitados.

"Estávamos muito aflitos com a possibilidade de que muitos outros países seguissem o caminho dos Estados Unidos, mas isso não aconteceu, o que é uma excelente notícia", declarou.

As Nações Unidas deverão publicar no início de novembro o relatório que calcula a diferença entre as metas de redução apresentadas pelos países e o que seria necessário para manter a temperatura do planeta abaixo de um aumento de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu esta semana que é "inevitável" que o planeta ultrapasse o aumento de 1,5 graus nos próximos anos.