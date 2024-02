Brasil espera mais de 200 mil turistas internacionais no Carnaval

Há a "expetativa de receber mais de 200.000 turistas estrangeiros só no período do Carnaval, que vão deixar no Brasil 900 milhões de reais [167 milhões de euros]", antecipou Marcelo Freixo, em declarações à agência Lusa.

O Carnaval, apesar de já ter começado há algumas semanas com centenas de blocos espalhados um pouco por todo o país, arranca oficialmente do sábado e termina na terça-feira.

De acordo com a projeção inédita realizada pela Embratur, o Rio de Janeiro será o estado que vai acolher o maior número de turistas: mais de 61.000 estrangeiros (27% do total). Já a cidade do Rio de Janeiro terá pelo menos 453 desfiles de blocos de rua, além dos mundialmente conhecidos desfiles das escolas de samba no Sambódromo.

Em termos financeiros, o Rio de Janeiro será o estado onde as autoridades esperam que os turistas gastem mais, cerca de 30,1% do total, seguido de São Paulo (21,4%), Minas Gerais (13,7%), Bahia (8,6%) e Pernambuco (3,3%).

"Além de ser uma manifestação cultural das mais importantes do nosso povo, é economicamente muito importante", sintetizou Freixo.