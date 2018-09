Brasil: falta de água nas bocas incêndio impediu bombeiros de salvarem Museu

A falta de água nas bocas de incêndio dificultou o trabalho dos bombeiros

que ainda tiveram a ajuda de populares no combate às chamas e pouco puderam fazer para evitar a destruição do palácio que alberga o Museu Nacional do Brasil .



O Museu é a mais antiga e mais importante instituição científica brasileira. Ainda foi possível salvar alguma peças, mas praticamente todo o acervo, mais de 20 milhões de artigos, incluindo raridades e objectos únicos no mundo, foi destruído.



Construído quando o Brasil ainda fazia parte do império português, o edifício foi oferecido à família real portuguesa, forçada a fugir no tempo das invasões napoleónicas.



Em comunicado, o presidente do Brasil classificou a tragédia como uma perda irreparável para o país e não se livrou das críticas pelos cortes no orçamento do museu. Há muito que o edifício apresentava sinais de degradação e ainda em Junho tinha sido assinado um contrato para o restauro.



Mas as obras não chegaram a arrancar. Agora o palácio está em risco de desabamento.