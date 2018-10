Brasil. Francisco Assis receia que futuro ministro da Economia do Brasil desvalorize Mercosul

Lusa30 Out, 2018, 07:29 | Mundo

Para o eurodeputado português seria uma "má notícia" se aquele que é apontado como futuro ministro da Economia do Brasil no Governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, não der prioridade, como anunciou, às relações do país no contexto do Mercosul, uma organização intergovernamental que junta economias da América Latina.

"Se essa orientação do futuro Ministro da Economia do Brasil se materializar é uma má notícia, acho que é uma má notícia para o Brasil, para o Mercosul e para o relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Na minha opinião, seria um erro profundo do Governo do Brasil", enfatizou.

Assis afirmou ainda que o Parlamento Europeu estima que até o final deste ano o acordo comercial entre a UE e o Mercosul será finalizado, acrescentando que as negociações encontram-se num "momento decisivo".

Uma delegação de deputados europeus encontra-se na capital do Uruguai, onde se reuniram com diferentes atores da vida política do país, bem como organizações civis e não governamentais.

O eurodeputado adiantou que o principal assunto abordado foi o acordo comercial entre aqueles dois blocos, UE e Mercosul, algo que para o Parlamento Europeu é de "máxima importância".