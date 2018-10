Brasil. Imprensa espanhola destaca vitória de "ultradireitista"

Lusa29 Out, 2018, 09:32 | Mundo

Os correspondentes do jornal em São Paulo e no Rio de Janeiro resumem que a vitórias do "ultradireitista" Jair Bolsonaro, "ex-militar", "encaminha o maior país da América Latina para um período de incerteza".

O jornal de referência em Espanha e com uma grande projeção na América Latina dedica quatro páginas a noticiar as eleições em que os brasileiros decidiram "abraçar a ultradireita" ao mesmo tempo que se assiste ao "Colapso de um Titã", O Partido dos Trabalhadores do ex-presidente agora na prisão, Lula da Silva.

"Brasil elege o seu Trump", titula o ABC também na primeira página, acrescentando que os desafios do país mais povoado da Ibero-américa são "o fim da violência e a corrupção, e a redução do desemprego".

La Razon avança que o novo presidente significa uma "Mudança radical no Brasil", com Bolsonaro a recolher "o voto indignado contra o sistema corrupto de um país polarizado".

"Brasil numa volta até à extrema-direita com Bolsonaro", escreve o catalão La Vanguardia que em seguida explica que "a sombra da corrupção afunda o candidato herdeiro de Lula" da Silva.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.