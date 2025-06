Brasil inaugura centro policial para combater crimes transnacionais na Amazónia

A instituição, que funcionará em Manaus, capital regional do estado brasileiro do Amazonas, será coordenada pela Polícia Federal e foi idealizada para viabilizar a troca de informações e o desenvolvimento de ações integradas no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas e contrabando de mercadorias.

"Um Estado sozinho não pode mais enfrentar esse flagelo global; os países precisam se unir para combater o crime organizado", declarou o ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, durante a cerimónia de inauguração.

A iniciativa, que reúne forças de segurança de nove estados brasileiros e de nove países sul-americanos com fronteiras na região, representa, segundo o mesmo ministro, uma aposta na integração.

"O crime organizado não é mais um problema local. Ele é um flagelo global e só pode ser enfrentado com ações integradas, coordenadas e com a troca constante de informações e inteligência entre os países", afirmou Lewandowski.

Financiado pelo Fundo Amazónia e com o apoio do financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), o CCPI contará com uma sala de monitoramento e especialistas em inteligência e logística.

A Amazónia, maior floresta tropical do planeta, tem sido explorada por pessoas que praticam atividades ilegais de extração de madeira e mineração, muitas vezes ligadas a redes de crime organizado, que levam à deterioração progressiva da vegetação e à poluição dos rios. Além disso tornou-se também uma rota para o tráfico de drogas e branqueamento de dinheiro do crime.

Nesse contexto, o Governo brasileiro tem procurado apoio para reativar a Organização do Tratado de Cooperação Amazónica (OTCA), uma organização intergovernamental formada pela Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, países que assinaram o Tratado de Cooperação Amazónica (TCA), em 1978.