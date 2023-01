Brasil inicia processo para retomar relações bilaterais com Venezuela

Numa nota divulgada hoje pelo Itamaraty indica-se que chegou na quarta-feira a Caracas uma missão diplomática do Brasil, liderada pelo embaixador Flávio Macieira, "com o objetivo de dar início às providências para a reabertura da Embaixada do Brasil na Venezuela".

O foco da viagem passou também por avaliar e conhecer o estado de conservação dos imóveis "com vistas ao pleno funcionamento da representação brasileira, inicialmente em nível de Encarregado de Negócios".

Esta missão, acrescentou o Itamaraty, "reflete a decisão do Governo brasileiro de normalizar as relações bilaterais" permitindo assim o regresso do diálogo "com o Governo venezuelano sobre os diferentes temas que compõem a agenda entre os dois países"

"O diálogo com a Venezuela, país com o qual o Brasil compartilha laços históricos de amizade e de cooperação, além de extensa fronteira, é fundamental não apenas para o adequado seguimento da pauta bilateral, mas também para a revitalização da integração regional", concluíram as autoridades brasileiras.

As relações entre os dois países, restabelecidas este mês, foram suspensas em 2019 após o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ter reconhecido o líder da oposição Juan Guaidó, que se proclamou como o "Presidente legítimo" da Venezuela.

Na sequência da vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais do Brasil, o governo de Nicolás Maduro afirmou numa declaração a sua "melhor disposição e boa vontade para reforçar os laços de amizade em conjunto".

Em dezembro de 2022, Maduro nomeou Manuel Vicente Vadell como embaixador do país no Brasil.