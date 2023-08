Brasil. Insultos homofóbicos são agora puníveis com pena de prisão

A decisão foi tomada por maioria absoluta, nove votos contra um, pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, numa votação online que terminou na noite de segunda-feira, apesar de a questão continuar a dividir profundamente o país.



Era um “imperativo constitucional” evitar que as vítimas, membros da comunidade LGBT+, ficassem “desamparadas, desprovidas de proteção diante das injúrias perpetradas”, considerou Edson Fachin, relator do acórdão do STB.







O Supremo Tribunal classificou a homofobia como um crime equivalente ao racismo, em 2019, mas não chegou a reconhecer o crime de pleno direito quando cometido contra uma pessoa específica, singular. O crime de homofobia só era reconhecido quando cometido contra a comunidade LGBT+ como um todo.







Assim, a impunidade de muitos crimes de homofobia permitida por uma legislação que era vaga fez com que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) levasse de novo o caso ao STB.



Desde, terça-feira, que quem for condenado por insultos homofóbicos no Brasil incorre numa pena de prisão de dois a cinco anos.





“Vitória contra a LGBTfobia”, celebrou a deputada transexual Erika Hilton, do partido de esquerda brasileiro PSOL, na sua conta no X.







O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 9 votos a 1 permitir o reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. 👇🏾 https://t.co/kjuuCTskcK — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 22, 2023

O Brasil é o país do mundo com o maior número de assassinatos de pessoas transexuais, de acordo com a ONG Transgender Europe. Entre 2008 e setembro de 2022, a homofobia vitimou 1 741 pessoas no país.





Só em 2022, foram contabilizados 228 assassinatos de membros da comunidade LGBT+ no país, de acordo com um grupo de associações brasileiras, entre as quais a ABGLT.





c/AFP