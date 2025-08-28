O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob vigilância policial a todas as horas do dia. Um juiz do Supremo Tribunal brasileiro deu ordem de vigilância permanente a Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliária desde o início deste mês.

O magistrado justifica a medida o "com perigo de fuga".



Bolsonaro está acusado de tentativa de golpe de estado, depois de ter perdido as eleições presidenciais em 2022, e de ter tentado impedir a tomada de posse de Lula da Silva.



O julgamento do ex-presidente começa na próxima semana.