Começa esta terça-feira julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que poderá vir a ser condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito e de envolvimento num plano para assassinar Lula da Silva. Cinco juízes do Supremo Tribunal Federal vão decidir o futuro de Bolsonaro.