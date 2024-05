Brasil lidera número de pessoas deslocadas por desastres naturais nas Américas, indica ONU

Segundo o relatório do Centro de Monitorização de Deslocamento Interno, divulgado hoje, "o país foi responsável por mais de um terço dos deslocamentos por desastres na região", indicou, em comunicado, a ONU.

De acordo com o estudo, este é o maior número registado no Brasil desde o início dos registos em 2008.

Só em março, nos estados do norte Acre, Amazonas e Pará e no estado nordestino do Maranhão 116 mil pessoas tiveram de ser deslocadas como consequência das fortes chuvas que se fizeram sentir.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) do Brasil, O país registou mais de 1.000 desastres naturais em 2023, um número recorde.

De acordo com dados do órgão responsável pela prevenção e gestão da atuação governamental de desastres naturais, citados pela imprensa brasileira, foram 1.161 eventos, como transbordamento de rios e deslizamentos de terra, que ocorreram ao longo do ano no gigante sul-americano.

O sul do Brasil vive neste momento a maior tragédia ambiental de que há registo devido às inundações que se fazem sentir especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

As autoridades locais fizeram hoje novo balanço da tragédia, indicando que as tempestades que devastam o sul do Brasil já causaram 149 mortes, sendo que 148 delas ocorreram no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

Segundo a Defesa Civil local, o número de deslocados supera 538 mil pessoas, dos quais mais de 76,8 mil tiveram de procurar refúgio em abrigos improvisados pelas autoridades do Rio Grande do Sul.

Há ainda 806 pessoas feridas e 124 desaparecidos. As fortes chuvas afetam 2,1 milhões de pessoas que vivem em 446 cidades do estado mais ao sul do território brasileiro.