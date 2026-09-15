Brasil. Lula mantém a vantagem, Bolsonaro aproxima-se em cenário de segunda volta

Uma sondagem divulgada esta terça-feira pela CNT/MAD coloca o atual presidente na liderança da corrida para o Planalto. Numa segunda volta, Lula da Silva também venceria o filho de Jair Bolsonaro, mas a margem percentual que os separa é agora mais reduzida.