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Brasil. Lula mantém a vantagem, Bolsonaro aproxima-se em cenário de segunda volta
Uma sondagem divulgada esta terça-feira pela CNT/MAD coloca o atual presidente na liderança da corrida para o Planalto. Numa segunda volta, Lula da Silva também venceria o filho de Jair Bolsonaro, mas a margem percentual que os separa é agora mais reduzida.
Numa altura em que falta menos de um mês para as eleições presidenciais no Brasil, as sondagens dão conta de novas movimentações entre o eleitorado brasileiro.
O inquérito elaborado pela CNT/MDA coloca Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 40,5% dos votos. Em segundo lugar, surge o senador Flávio Bolsonaro, com 30,4%.
No confronto direto numa segunda volta entre os vários candidatos, Lula da Silva venceria todos os embates, mas a vantagem sobre Flávio Bolsonaro é agora mais diminuta.
Num frente-a-frente entre os dois candidatos, Lula da Silva venceria com 47,3% e Flávio Bolsonaro arrecadaria 40% dos votos.
Lula da Silva consegue conservar a vantagem sobre o senador, mas a diferença entre os dois candidatos diminuiu: em agosto, os dois candidatos estavam separados por 9,0 pontos percentuais. Agora, são apenas 7,3%. A primeira volta das eleições presidenciais no Brasil realiza-se a 4 de outubro, com a segunda volta do escrutínio marcada para 25 de outubro.
Nestas semanas decisivas para a corrida para a presidência, outras sondagens são destacadas na imprensa brasileira. Na segunda-feira, uma sondagem da Quaest coloca Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em empate técnico numa eventual segunda volta.
Aqui, Flávio Bolsonaro surge em vantagem, com 42%, seguido de Lula da Silva, com 40%.
Na primeira volta, a sondagem da Quaest coloca Lula da Silva à frente com 36% das intenções de voto contra 31% de Flávio Bolsonaro.
Esta sondagem revela também outros dados interessantes sobre tendências seguidas entre o eleitorado. Por exemplo, os dois candidatos surgem em empate técnico no voto feminino (Lula com 41%, Bolsonaro com 39%).
De destacar também o resultado entre eleitores que se identificam como independentes: passou de empate técnico para vantagem de Flávio Bolsonaro de 36% sobre os 26% de Lula da Silva.
O inquérito elaborado pela CNT/MDA coloca Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 40,5% dos votos. Em segundo lugar, surge o senador Flávio Bolsonaro, com 30,4%.
No confronto direto numa segunda volta entre os vários candidatos, Lula da Silva venceria todos os embates, mas a vantagem sobre Flávio Bolsonaro é agora mais diminuta.
Num frente-a-frente entre os dois candidatos, Lula da Silva venceria com 47,3% e Flávio Bolsonaro arrecadaria 40% dos votos.
Lula da Silva consegue conservar a vantagem sobre o senador, mas a diferença entre os dois candidatos diminuiu: em agosto, os dois candidatos estavam separados por 9,0 pontos percentuais. Agora, são apenas 7,3%. A primeira volta das eleições presidenciais no Brasil realiza-se a 4 de outubro, com a segunda volta do escrutínio marcada para 25 de outubro.
Nestas semanas decisivas para a corrida para a presidência, outras sondagens são destacadas na imprensa brasileira. Na segunda-feira, uma sondagem da Quaest coloca Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em empate técnico numa eventual segunda volta.
Aqui, Flávio Bolsonaro surge em vantagem, com 42%, seguido de Lula da Silva, com 40%.
Na primeira volta, a sondagem da Quaest coloca Lula da Silva à frente com 36% das intenções de voto contra 31% de Flávio Bolsonaro.
Esta sondagem revela também outros dados interessantes sobre tendências seguidas entre o eleitorado. Por exemplo, os dois candidatos surgem em empate técnico no voto feminino (Lula com 41%, Bolsonaro com 39%).
De destacar também o resultado entre eleitores que se identificam como independentes: passou de empate técnico para vantagem de Flávio Bolsonaro de 36% sobre os 26% de Lula da Silva.