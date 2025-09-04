Brasil manifesta "solidariedade ao Governo e ao povo de Portugal"

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicou que o Governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, na tarde de hoje, que resultou na morte de mais de uma dezena de pessoas e em vários feridos graves"

"Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", acrescentou.

O Governo brasileiro disse ainda que "até o momento, não há registo de vítimas brasileiras", mas que "o Consulado-Geral em Lisboa permanece à disposição para prestar assistência aos cidadãos brasileiros e familiares por meio do plantão consular ?(+351 962 520 581)".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.