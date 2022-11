Brasil. Manifestantes pró-Bolsonaro voltaram a sair às ruas

No Brasil, os manifestantes pró-Bolsonaro voltaram a sair às ruas. No feriado que assinala os 133 anos da proclamação da República em várias cidades dos 27 estados do país milhares de pessoas concentraram-se junto a instalações militares para pedirem de novo uma intervenção do exército. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.