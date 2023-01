Brasil. Ministro das Relações Exteriores fala de retrocesso com Bolsonaro

"Atravessamos um momento certamente dos mais conturbados no cenário internacional. Teremos de saber operar nesse ambiente, com uma crise de governança global sem precedentes", declarou Mauro Vieira, no discurso da cerimónia da transição de pasta.

No dia em que tomaram posse 18 dos 37 ministros do governo de Lula da Silva, o ministro das Relações Exteriores brasileiro frisou o "enorme trabalho de reconstrução" que terá de ser feito "depois de um retrocesso sem precedentes" na política externa.

"De todas as ausências do Brasil, o abandono da América Latina talvez seja a que nos causou mais prejuízo", acrescentou. "A boa notícia, como indica o presidente, Lula, é que o Brasil está de volta", disse.

A grande maioria dos antecessores não esteve presente para transmitir o cargo dos 18 ministros que tomaram posse, seguindo o exemplo de Bolsonaro.

Carlos França, ex-ministro das Relações Exteriores, do governo de Bolsonaro, marcou presença.

Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) é o primeiro chefe de Estado a ter três mandatos na história recente do Brasil. Candidato seis vezes à Presidência da República do Brasil, foi o primeiro líder operário a chegar ao posto mais importante do comando político do país.