Brasil. Novo voo de repatriamento entre Lisboa e São Paulo na terça-feira

Está agendado para terça-feira e tem como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas.



O governo brasileiro diz que os interessados devem entrar em contacto com a companhia aérea Azul, para marcar ou remarcar os bilhetes.



Na segunda-feira, um outro voo faz o sentido inverso. Parte de Campinas com destino a Lisboa.



Os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido vão manter-se suspensos até ao final deste mês.