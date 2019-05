Brasil. Oito mortos em operação policial no Rio de Janeiro

RTP06 Mai, 2019, 20:50 / atualizado em 06 Mai, 2019, 20:52 | Mundo

A vereadora Marielle Franco era originária do Complexo da Maré, uma favela no norte do Rio de janeiro onde morreram oito suspeitos em maio de 2019, numa operação policial contra traficantes de droga. | Reuters

Os agentes tentavam capturar vários foragidos e membros de uma rede de tráfico de droga. Entre eles, o próprio líder da rede, Thomas Jayson Gomes Vieira, conhecido como 3N, que fugiu recentemente da cadeia.







A operação, localizada na Vila do João e realizada por equipas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), levou à detenção de duas pessoas, e à apreensão de sete espingardas e de uma granada.







Não foram fornecidos outros detalhes sobre a ocorrência, nem o destino do traficante Gomes Vieira.





A aplicação Onde Tem Tiroteio , que fornece informações em tempo real quanto aos confrontos diários com armas de fogo no Rio de Janeiro, reportou uma troca de tiros "intensa" naquela área, cerca das 11h00 da manhã locais.



Os habitantes publicaram vídeos nas redes sociais, onde se pode escutar o tiroteio e o barulho de um helicóptero das forças de segurança, que sobrevoava a área.

O tiroteio obrigou os alunos da Orquestra Maré do Amanhã a esconderem-se no corredor da escola, para escapar a balas perdidas, ao mesmo tempo que as aulas foram suspensas.

A orquestra acolhe e educa crianças daquele bairro pobre do Rio de Janeiro, e ficou célebre depois de actuar para o Papa Francisco em julho de 2017.



O Complexo da Maré é igualmente conhecido como local de nascimento de Marielle Franco, a conselheira municipal assassinada em março de 2018.

Aumento de mortos



As oito vítimas mortais desta segunda-feira, "suspeitos" de acordo com um porta-voz da polícia, juntam-se às 434 pessoas abatidas em confrontos com as forças de segurança nos primeiros três meses de 2019. Uma média de cinco óbitos diários, e o número mais elevado em período homólogo, desde 1998.



Entre os casos ocorridos no primeiro trimestre, inclui-se o tiroteio na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, no Centro, que fez 13 mortos, nove deles numa única casa.



O aumento do número de mortos em confrontos com a polícia, em relação ao ano transato no mesmo período (368), coincide com o mandato do governador Wilson Witzel, eleito pela sua defesa de uma política securitária mais apertada alinhada com a do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.